Horóscopo de hoy Aries martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Marte se encuentra en Tauro por lo que será un día de tensiones. Algo que suponíamos firme y sólido se ha roto o es posible que lo haga. Puede referirse también a una ilusión o un sentimiento, no solo a algo tangible.

Quizá seas de esas personas que ponen muchas ganas en nuevos proyectos, pero se acaban quedando por el camino. Como es el clásico don que te atañe Aries, no te martirices, date un respiro y prueba a enfocarte en algo concreto en lugar de querer abarcar todo de golpe.

El éxito es la suma de mil fracasos, no dejes nunca de intentarlo. Hay que tener cuidado con personas del signo Virgo o Géminis, te pueden provocar una mala racha, que deberás superar con perseverancia y fortaleza. Pronto vendrán tiempos mejores, y como dice la conocida fábula del anillo del rey: ''Esto también pasará''.

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