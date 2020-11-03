Horóscopo de hoy Aries martes 3 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La luna esta en Géminis, una luna muy volátil, así que apóyate en generar grandes ideas, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de la rutina.

La sorpresa, la espontaneidad y la sensualidad deben ser la clave para comenzar a proyectar en el futuro, para lanzar esa energía.

Aries en el trabajo:

Saca jugo de tus dones, virtudes y habilidades. La generosidad y el talento pueden ser ese cambio que terminará por derribar los muros.

Tu amuleto del mes: la tortuga cósmica , ésta te proporciona estabilidad y te ayudará a sentirse más seguro al momento de tomar decisiones, especialmente si necesitas de la prudencia.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!