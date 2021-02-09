Horóscopo de hoy Aries martes 9 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: La Luna en conjunción con Plutón nos indica que es momento de realizar una limpieza, tanto en lo material como en lo espiritual. Aunque sería aconsejable que hoy fueras un poco cautelosa, trata de estar un poco más abierta a las buenas noticias. Estar alejado de las malas vibras te atrae buena suerte en cualquiera de los aspectos de tu vida. Recuerda no desesperarte cuando tus metas se ven interrumpidas por situaciones externas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!