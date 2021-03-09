Horóscopo de hoy Aries martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor: Tu pareja está un poco cansada de esa mala costumbre que tienes, ya te lo ha hecho saber de mil maneras pero no haces caso. Si continúas así te llevarás una sorpresa muy desagradable.

Aries en el trabajo: Puede que en el trabajo cambien la manera de hacer las cosas. Aunque te moleste un poco, muéstrate flexible y haz las cosas como te han pedido.

Aries en el dinero: Recibirás un dinero que no esperas, guárdalo, no lo malgastes porque lo vas a necesitar.