Horóscopo de hoy Aries miércoles 16 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Los astros nos empujan hacia adelante, nos ayudan a no arrepentirnos del pasado y a seguir afirmando nuestras necesidades, aunque esto, a veces nos haga olvidarnos de que debemos hacerlo tarde o temprano. ¿El resultado?, rompimientos para unos, pero también encuentros reales para otros con la persona que nos conviene perfectamente, esa persona con la que finalmente podemos ser nosotros mismos, ser auténticos y con la cual nos sentimos bien en nuestra propia piel.

Esto conduce a matrimonios o a la mezcla de familias y a la llegada de un bebé.

La Luna tiene un movimiento fuerte en Capricornio.

Tu número de la suerte: 777. Sí ya empezamos las posadas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!