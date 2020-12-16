Horóscopo de hoy Aries miércoles 16 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... No te arrepientas de lo ya vivido, al contrario, toma esas experiencias para hacer mejor las cosas.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Los astros nos empujan hacia adelante, nos ayudan a no arrepentirnos del pasado y a seguir afirmando nuestras necesidades, aunque esto, a veces nos haga olvidarnos de que debemos hacerlo tarde o temprano. ¿El resultado?, rompimientos para unos, pero también encuentros reales para otros con la persona que nos conviene perfectamente, esa persona con la que finalmente podemos ser nosotros mismos, ser auténticos y con la cual nos sentimos bien en nuestra propia piel.
Esto conduce a matrimonios o a la mezcla de familias y a la llegada de un bebé.
La Luna tiene un movimiento fuerte en Capricornio.
Tu número de la suerte: 777. Sí ya empezamos las posadas.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.