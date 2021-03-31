Horóscopo de hoy Aries miércoles 31 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Plutón está en el signo zodiacal de Capricornio; Saturno y Júpiter, en Acuario. Esta alineación seguramente se verá en el cielo, pero lo interesante es que los planetas estarán separados más de diez grados entre sí, o sea que no harán conjunción, sino que estará cada uno en su lugar. Sí, lo sé, estás leyendo esto y piensas: “Padme explícame, ¿qué quiere decir esto?”. Quiere decir que la oscuridad del mal quedará en tu pasado (Plutón), que vas a poder ordenar tu vida con sabiduría y tranquilidad (Saturno) y que el futuro se visualiza optimista y bueno (Júpiter).

Como cereza del pastel, las luchas generacionales también se ordenarán, porque el padre estará en el centro separando a los hijos.

Si cumples este años este día ¡felicidades!

Recuerda agradecer a marzo por todo lo otorgado.

Tus números de la suerte: 008 y 90.