Horóscopo de hoy Aries miércoles 31 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Todos los astros te darán la fuerza suficiente de los dioses y, el Universo será tu aliado.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Plutón está en el signo zodiacal de Capricornio; Saturno y Júpiter, en Acuario. Esta alineación seguramente se verá en el cielo, pero lo interesante es que los planetas estarán separados más de diez grados entre sí, o sea que no harán conjunción, sino que estará cada uno en su lugar. Sí, lo sé, estás leyendo esto y piensas: “Padme explícame, ¿qué quiere decir esto?”. Quiere decir que la oscuridad del mal quedará en tu pasado (Plutón), que vas a poder ordenar tu vida con sabiduría y tranquilidad (Saturno) y que el futuro se visualiza optimista y bueno (Júpiter).
Como cereza del pastel, las luchas generacionales también se ordenarán, porque el padre estará en el centro separando a los hijos.
Si cumples este años este día ¡felicidades!
Recuerda agradecer a marzo por todo lo otorgado.
Tus números de la suerte: 008 y 90.