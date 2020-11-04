Horóscopo de hoy Aries miércoles 4 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Mercurio directo, la Luna continúa en el signo zodiacal Géminis, te activará mentalmente, empezarás a sentir deseos de conversar y buscarás amigos o familiares para tener conversaciones importantes con ellos. Otra posibilidad es que comiences a estudiar algo que te desafíe intelectualmente, ¡vamos, tú puedes!, hay muchas opciones en línea.

Saturno retrógrado está en tu zona de comunicación, por lo que deberás revisar tus vínculos con hermanos o vecinos.

La energía de Plutón provoca reacciones agresivas inconscientes, irritabilidad e intranquilidad. Será un buen momento para trabajar solo, especialmente en investigación y dejar dejar de postergar la meditación, para controlar esos impulsos.

8976 es tu número.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!