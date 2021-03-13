Horóscopo de hoy Aries sábado 13 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Se fueron las caretas y descubrimos realidades, a quién queremos a nuestro lado y a quién lejos.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida: Fe es reconocer que aquello imposible se hace posible. Quizá las cosas necesitan tiempo para madurar o un cambio de rumbo. Piensa que las circunstancias cambian, la mayoría de las veces es para mejorar, aunque no lo veas así en un principio.
Mundialmente estamos pasando por muchas dificultades que están fuera de nuestro control, pero también estamos aprendiendo lecciones divinas, descubriendo otras facetas de nosotros mismos y de otros.
Son tiempos de crecer espiritualmente y tomar decisiones importantes, así que gracias a la Luna por ayudar a renovar.