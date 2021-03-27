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Horóscopo de hoy Aries sábado 27 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Habrán algunos problemas de convivencia con tu pareja debido a un tercero en discordia.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la familia

Algunos conflictos con la familia, producto de la intromisión de terceros que traen intrigas y molestias. Es necesario estar atentos a cada una de las situaciones.

Aries en la vida

Es necesario comenzar a depurarse para librarse de todas las influencias negativas. Es fundamental el ayuno y la purificación. ¿Hace cuánto que no te realizas una limpia?, acude con tu consejero espiritual, sobre todo en este período constructivo.

Aries en el amor

Los celos y las intrigas tendrán influencia negativa sobre las parejas.

Si cumples años este día ¡felicidades! Será un año para lograr acuerdos con todas las plataformas que requieras.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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