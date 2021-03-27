Horóscopo de hoy Aries sábado 27 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Habrán algunos problemas de convivencia con tu pareja debido a un tercero en discordia.
Horóscopo de hoy
Aries en la familia
Algunos conflictos con la familia, producto de la intromisión de terceros que traen intrigas y molestias. Es necesario estar atentos a cada una de las situaciones.
Aries en la vida
Es necesario comenzar a depurarse para librarse de todas las influencias negativas. Es fundamental el ayuno y la purificación. ¿Hace cuánto que no te realizas una limpia?, acude con tu consejero espiritual, sobre todo en este período constructivo.
Aries en el amor
Los celos y las intrigas tendrán influencia negativa sobre las parejas.
Si cumples años este día ¡felicidades! Será un año para lograr acuerdos con todas las plataformas que requieras.