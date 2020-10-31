Horóscopo de hoy Aries sábado 31 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Luna Azul en el signo zodiacal Tauro, tienes que cambiar tu actitud, de continuar así, la vida te pondrá alguna piedra en el camino. Intenta concentrarte en lo que realmente importa y no debes olvidar descansar, cuidar tu alimentación y hacer ejercicio.

Recomendación para este periodo:

Este Halloween asegura que los espíritus pueden beneficiar a tu pareja, lo que puede mejorar encendiendo cuatro sahumerios de rosas y diciendo por cada uno “Yo soy amor, el amor llega y se instala en mi corazón”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!