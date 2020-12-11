Horóscopo de hoy Aries viernes 11 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Si tienes pareja, tienes que hablar con ella, pero cuando lo hagas hazlo con el corazón y con toda humildad.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Tu deseo de ser el primero en todo puede jugarte una mala pasada, pues en ese ánimo de imponer, puedes volverte descuidado con los detalles. Recuerda, más vale pájaro en mano, que ver un ciento volando.
Tienes que ser humilde cuando hables con tu pareja o con la persona que amas, no te comportes como si fueras un premio, dice mi abuelita “la divina envuelta”.
La excelencia no es ser el primero, sino ofrecer lo mejor, sé menos rápido y más preciso.
Esa oportunidad que hoy va a tocar a tu puerta no va a aparecer de nuevo, no la desaproveches.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.