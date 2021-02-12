Horóscopo de hoy Aries viernes 12 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en en el amor:

Este día es ideal para que comiences de nuevo con tu pareja si ya la tienes, pero es necesario que este nuevo inicio sea desde un aspecto más espiritual para que tenga un final feliz.

Recuerda que hoy entra el año Nuevo Chino, eso significa también dejar de lado la sensación de posesión con el otro, entregarse a vivir la vida, la pasión y el amor. Es tiempo de demostrar tus verdaderos sentimientos, pero sin que eso signifique explotar y dejar salir el fuego interior característico de ti, de lo contrario te verás alejado de quien amas y habrá una pérdida de intereses en común. Enciende una vela rosa tengas o no pareja para avivar ese fuego de amor aprovecha que se inicia un nuevo año.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!