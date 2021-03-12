Horóscopo de hoy Aries viernes 12 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Proyectos y negocios con ayuda familiar serán muy ventajosos y podría traer grandes recompensas económicas.

Aries en el amor: Tu carácter te jugará malas pasadas en el amor, contrólate y no exijas tanto, ya que podrás caer en alguna crisis por este motivo.

Si estás sin pareja, deberás despejar tus dudas y temores de lanzarte a una nueva relación, en caso contrario, el tiempo de soledad se verá en aumento.

Aries en la salud: Escapadas repentinas te ayudarán a salir de la rutina y despejar tu mente. Deberás cuidar tu alimentación y subir tus defensas, que se han visto afectadas por tu exceso de trabajo. Controla tus nervios con actividades al aire libre.