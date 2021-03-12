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Horóscopo de hoy Aries viernes 12 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Si logras evitar todos los reclamos que hace tu pareja, gozarás de grandes días de intimidad. 

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Proyectos y negocios con ayuda familiar serán muy ventajosos y podría traer grandes recompensas económicas. 

Aries en el amor: Tu carácter te jugará malas pasadas en el amor, contrólate y no exijas tanto, ya que podrás caer en alguna crisis por este motivo.

Si estás sin pareja, deberás despejar tus dudas y temores de lanzarte a una nueva relación, en caso contrario, el tiempo de soledad se verá en aumento. 

Aries en la salud: Escapadas repentinas te ayudarán a salir de la rutina y despejar tu mente. Deberás cuidar tu alimentación y subir tus defensas, que se han visto afectadas por tu exceso de trabajo. Controla tus nervios con actividades al aire libre.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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