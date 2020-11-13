Horóscopo de hoy Aries viernes 13 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

El espeluznante y mágico viernes 13 está en luna menguante. Es un día en el que la fortuna te acompañará en todo lo que emprendas y además tu optimismo estará por las nubes.

El ambiente familiar será excelente, tendrás que basarte en tu jovialidad, vitalidad y entusiasmo para poder utilizar tu lado más creativo; ya que a veces no confías en el y por eso pierdes todas tus inspiraciones.

Aries en el amor:

Deberás apoyarte en tu brillo y en tu bondad para destacar. Si además te centras en sentirte alegre, lo conseguirás, porque la alegría, hoy la tienes asegurada.

Tienes que cuidar mucho lo que dices a tu pareja o amistades íntimas, para no herir sus sentimientos. Tendrás que apoyarte en tu capacidad de razonar ágilmente.

Coloca 13 rosas rosas en la entrada de tu casa promover el amor.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!