Horóscopo de hoy Aries viernes 20 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La Luna está por entrar al signo zoadical Acuario, en donde se derriban las creencias viejas. Hoy te vas a identificar más con tus colegas masculinos.

Aries en el amor:

Saturno te muestra que llegar a un acuerdo con los errores del pasado y asumir responsabilidad de ellos en el presente, alivia la tensión sexual, así que libérate del pasado para derribar tus inhibiciones.

Realmente tienes muchas habilidades cuando se trata de movimientos sexuales, pero esperar el momento adecuado antes de dar el paso puede ser verdaderamente erótico. ¡Deja que la emoción crezca hasta que ya no puedan soportarla más! Disfruta, es viernes y tu cuerpo lo recuerda.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!