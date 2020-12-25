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Horóscopo de hoy Aries viernes 25 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Venus llega a ti para calmarte y tranquilizarte, de esa manera, podrán evitarse conflictos y malos momentos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Ya es Navidad y hay cierta nostalgia en tu corazoncito, así que uno de tus aliados cósmicos es Venus, para transmitir suavemente tus mensajes, calmar los espíritus y suavizar las riñas o malos entendidos.

Estás transformando lo que debe ser transformado, dirigiendo tus acciones hacia un control benévolo de lo que está sucediendo, que debe servir a tus objetivos: abrir el futuro según tus esperanzas, aunque un contexto austero te invite a contener tu entusiasmo para hacer un trabajo útil y asegurar un futuro mejor.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.

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