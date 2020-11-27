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Horóscopo de hoy Aries viernes 27 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... La Luna y este día te llenan de una alegría impresionante, así que, no se te haga raro radiar tanta felicidad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Continuamos con la Luna en tu signo zodiacal, pero empieza avanzar a una Luna más romántica a Tauro, por lo que en el día vivirás momentos de gran plenitud y felicidad.

Aries en el amor:
Si vives situaciones confusas, es la oportunidad de confiar en sus afectos y apoyarte en el amor. Si reconoces tus sentimientos, tu pareja te perdonará todo para lograr conservarlo, sin embargo, esto no te da permiso para descontrolarte ni ser mal agradecido o desatento, si deseas una relación estable, sé más considerado y amoroso.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.

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