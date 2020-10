Escorpio - Horóscopo de hoy 4 de octubre

Estás meditabundo y pensando bastante en tu pareja, si no la tienes genera energía de cómo sería tu vida con una persona ideal a tu lado. En cuestiones de salud será favorable. Avanza la economía, todo te irá muy bien. En las relaciones observa, no juzgues y sé neutral. Tu decreto para usar toda la semana: El amor me purifica y me libera de toda impureza espiritual y mental.

