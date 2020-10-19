Horóscopo de hoy Aries martes 20 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy Aries

Aries en el amor:

La Luna ya entró en Sagitario, por lo que en estos momentos las relaciones están a la orden del día. Llegan a tu vida noticias inesperadas.

Tal vez encuentres pareja, si no la tienes, vas a tener un gran poder de atracción y mucho carisma. Tanto el Sol como Venus en tu casa, harán que estés muy magnético.

Te sentirás liberado de las cadenas que hasta ahora sentías que te estaban atando.

Aries en el trabajo:

Es un buen momento para lograr mayores objetivos en tu vida profesional y para lanzarte por lo que verdaderamente quieres. Carga un cuarzo ojo de tigre en tu bolso derecho genera autoestima.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!