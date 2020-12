Horóscopo de hoy Cáncer lunes 28 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en el amor:

Cautela con tus expectativas amorosas. Algunos amigos pueden enturbiar tu relación amorosa.

Cáncer en el dinero:

Día óptimo para recuperar ese dinero que has prestado. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir.





Cáncer en la salud:

Comer fuera de casa te ocasiona problemas gástricos, aprovecha para hacerte una buena ensalada. Vigila tu tensión arterial y bájale a los carbohidratos

Tu decreto de la semana: “Yo purifico y disuelvo todo sentimiento hacia ti; no me perteneces, no te pertenezco y disuelvo todo recuerdo”. Agradece con amor este 2020.

Tu color: Blanco.

