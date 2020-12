Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 30 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en la vida:

¡¡Zas!! tienes el nombre más misterioso y difícil del zodiaco, eres un acertijo, escoger un regalo para tu signo zodical puede parecer misión imposible, y lo será si no tomas nota de estas pautas: debes oler bien, no soportas los malos olores y te apartas de aquellas personas que no cuidan ese aspecto.

El color rojo se identifica mucho con tu signo y además representa la pasión absoluta.

Las violetas y las rosas son las flores que más te gustan, son un elemento que te transporta a tu mundo de fantasía, suave y muy cuidado, encontrarás en estos aromas todo lo que necesitas.

Tu número de la suerte: 455

