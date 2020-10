Horóscopo de hoy Escorpio sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en el amor:

Si quieres que lleguen nuevos caminos realiza todo en tiempo y forma. Incluyendo el amor, deja de postergar el compromiso. Hoy no te llevas bien con Leo y Sagitario.



Escorpio en la vida:

Día estable y organizado, aprovecha. Te sentirás cómodo y seguro. Tus mayores miedos serán no poder hacer lo necesario en el tiempo adecuado, sientes que el tiempo no te alcanza. ¿Ves por qué no es bueno dejar las cosas para después, al rato?

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!