Horóscopo de hoy Leo viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida:

Intentas en vano hacer que tu mundo funcione apropiadamente pero las cosas están más allá de tu control. Sientes que el mundo ya no responde a tus esfuerzos; el caos parece conspirar contra ti. Tus palabras no explican lo que quieres decir, aún no has aprendido a permanecer en silencio. Aún no estás familiarizada con el ''mundo del silencio’’, a lo largo del camino tendrás que aprender a mantener las cosas para ti. El Cosmos te prohíbe intercambiar o traicionar secretos.

Tu camino solo te concierne a ti, así que no trates de describirlo, explicarlo o embellecerlo para impresionar a otros. El tesoro dorado del silencio espera por ti al final del arcoíris. Sabes que no hay nada más que decir ahora, ya que no buscas el oro de los tontos, de la autovanagloria y la autoimagen, pero tu sabes realmente que es lo que quieres, escríbelo en tu corazón.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!