Horóscopo de hoy Libra lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida: Si eres obstinado lo que te espera son caminos muchos mas pesados y ahora no es momento de persistir en actitudes necias, es momento de obrar el cambio más maravilloso de tu vida, y el universo te está brindando una oportunidad que debes saber aprovechar. Observa antes de avanzar; observa, mira, aprende, planifica, decide, y cuando estés preparado entonces avanza, pero por ahora, solo haz lo que se te muestra y te darás cuenta de que todo forma parte de un plan divino que ahora no puedes ver, pero que a la larga, es el que te dará más satisfacciones que las que ahora puedas intuir, mantente a la escucha y observa y aprende, porque ya tendrás tiempo de avanzar. Tu decreto de la semana: “Que el espacio entre donde estoy y donde quiero estar, me inspire”.

Tu color es el ámbar.

