Horóscopo de hoy Libra lunes 7 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en el dinero:

Hoy no es el mejor día para que gastes dinero en cosas que realmente no necesitas, olvídate si es oferta pero no lo requieres, nunca es un buen día para ello, pero especialmente hoy que te llegarán noticias por culpa de una deuda atrasada que se te olvidó pagar.

Libra en el amor:

Estás pasando por un momento en el que tienes problemas de comunicación con tu pareja, tampoco es que le des la razón, pero sí tienes que aprender a escuchar para solucionar, no para ver quién gana; puede que mejoren en ese aspecto, a veces es preferible dejar a un lado el orgullo y ceder para que las cosas vayan bien.

Tu decreto de la semana: “Dios se comunica conmigo a través de mi corazón”.

Color de la semana: naranja.

