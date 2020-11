Horóscopo de hoy Libra sábado 21 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en la vida:

La Luna en Acuario y el Sol en Sagitario. Sentirás que tu desafío es que los demás reconozcan tu talento. Tu ingenio es lo más importante para que lo admiren y lo reconozcan, empieza a reconocer tu potencial y celébrate.

Una persona amiga te ayudará en los momentos difíciles, necesitas renovar tu forma de actuar y de aprender; esto es lo que invita la Luna en el signo zodiacal Acuario, deberías reciclarte para dar más de ti.

Déjate conocer y no te envuelvas en ese manto que te recubre y que no deja ver cómo eres. Todo cambia velozmente porque no solamente depende de ti, estás en un mundo con muchas más personas que también interactúan. Organiza tus metas para que todo salga a la perfección.

Recuerda felicitar a Sagitario.

