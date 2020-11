Horóscopo de hoy Sagitario jueves 12 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

Los seres de luz te traen este bello mensaje:

''Presta atención a tus sueños, registra en un diario lo que soñaste’’.

Obtienes mensajes importantes en tu sueño. A veces despiertas con el sentimiento de que en tu sueño has visto algo muy importante. Los mensajes que obtienes en tus sueños en realidad no están olvidados y perdidos, incluso si parece que has olvidado completamente lo que soñaste. Son almacenados en el subconsciente, y luego la sabiduría y el amor de tu ''yo’’ superior guía tus acciones.

Recordaras tus sueños más fácil si te acostumbras a registrarlos justo después de despertar. Arregla todas las pequeñas cosas que recuerdas, luego el resto saldrá de las profundidades de la memoria. Analiza regularmente los registros que haces en tu diario, si notas algunos patrones o temas repetitivos – contienen mensajes importantes que tu ''yo’’ superior y los ángeles están tratando de transmitirte.

