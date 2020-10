Libra - Horóscopo de hoy 4 de octubre

Día para evolucionar. Tu signo es de los consentidos, así que es momento de saber manejar los problemas para darle solución, dejando atrás cosas. Y entredichos que has escuchado, si dejas de quejarte la salud se da, no habrá dolencias.

¡Aguas! no hagas gastos, en especial si se trata de viajes. Ten cuidado, Venus dice que se te ve reconciliándote, conversando para bien con tu pareja, pero si no tienes, cupido esta apuntando hacia ti.



