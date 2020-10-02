Tauro - Horóscopo de hoy 5 de octubre

Los asuntos del día se resuelven, pero surgirán obstáculos. Visitas incómodas llegan, te recuerdo que Plutón hará ver qué tipo de personas están a tu lado para sumar o solo para desvalorarte, ¡ojo! todos cometemos torpezas. El romance se profundiza y puedes ser feliz, sobre todo en esta etapa que vas iniciando, si ya tienes pareja bájale dos rayitas, tampoco eres tan perfecto, se más empático con la pareja. El color de la semana es el azul para apoyarte en la flexibilidad.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!