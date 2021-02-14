Horóscopo de hoy Tauro domingo 14 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Conoce el mensaje de La Diosa Eostre para este día del amor y de la amistad.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Feliz día del amor y la amistad, la Diosa que te corresponde para hoy es La Diosa Eostre, de origen germano, representa la fertilidad y la primavera.
Si sientes que no logras concretar o materializar tus sueños y objetivos entonces esta Diosa te dice qué hacer para que tus sueños se hagan una realidad, deberás planificar y para concretar hay que poner acción y dejar de esperar.
La Diosa Eostre te dice que los sueños son como las plantas, hay que nutrirlos, partir por la siembra, el riego y cuidados, solo entonces podremos cosechar. Honra a esta Diosa prendiendo una vela rosa y repetir lo siguiente: ''Todo crece en mi alrededor, todas las semillas toman forma, salen al sol y florecen inagotablemente desde mi amor, creatividad y poder de emprendimiento''.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021