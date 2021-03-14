Horóscopo de hoy Tauro domingo 14 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: No evites ni tengas miedo de ser el centro de atención, porque esto te beneficiará a ti y a otros a los que puedas prestar tu ayuda.

Por todos tus esfuerzos has conseguido llegar lejos y has aprendido de tus tropiezos en la vida. Necesitas tener coraje para seguir avanzando, porque es el camino correcto para mejorar tu existencia.

Serás la luz en la oscuridad para muchos, iluminando el camino correcto para ellos. Transmitirás confianza, pero nunca debes dudar de ti, ni debes cuestionar tus dones, porque es gracia de lo divino. Aún no conoces cuáles son tus dones, pídele al Universo que te los muestre, él será tu guía.