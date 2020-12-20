Horóscopo de hoy Tauro domingo 20 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Es un día en el cual deberás aprovechar para realizar desplazamientos y para mantener conversaciones importantes. Pero eso sí, deberás tener mucha paciencia y calma al expresarte, no tartamudees solo sé claro, ni tampoco te dé por darle vueltas al asunto.

No te conviene actuar por impulsos, escucha las ideas de tus compañeros.

Tauro en el amor:

Antes de sacar conclusiones apresuradas, escucha a tu pareja, te hablará con el corazón, entenderás mejor lo que le pasa y podrás darle el apoyo y cariño que la tranquilizarán.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!