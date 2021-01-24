Horóscopo de hoy Tauro domingo 24 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Esta Luna te hace pensar, mirar y sentir, comprendes que hay cosas que son diferentes y que hay que asumirlas. Se lo explicarás a otras personas o niños y conseguirás que lo asuman.

Vas a llegar a algún lugar donde no te habías planteado llegar antes, esto será gracias a la tecnología y lo virtual.

Tauro en la familia: Vas a hacer un esfuerzo y te pondrás en contacto con parte de la familia que no ves o con quien no contactas a menudo, eso te llevará a enterarte de algunas cosas que te pueden poner de muy buen humor.