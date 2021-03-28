Horóscopo de hoy Tauro domingo 28 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Vendrá la llegada de un familiar muy querido, así que es momento de disfrutar de su compañía.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Recibimos el día con la Luna llena en el signo zodiacal de Libra y el Domingo de Ramos.
Tauro en la familia
Las dificultades en la comunicación pueden acarrear discusiones con parientes cercanos. Augura un llamado cósmico que anuncia la llegada de un ser muy querido.
Tauro en la salud
Los estados de tensión, el estrés y el ajetreo, pueden traer problemas de hipotensión arterial. Es necesario someterse a la relajación y disfrutar de momentos de paz y armonía, tal vez escuchando muy buena música.