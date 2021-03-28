Horóscopo de hoy Tauro domingo 28 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Recibimos el día con la Luna llena en el signo zodiacal de Libra y el Domingo de Ramos.

Tauro en la familia

Las dificultades en la comunicación pueden acarrear discusiones con parientes cercanos. Augura un llamado cósmico que anuncia la llegada de un ser muy querido.



Tauro en la salud

Los estados de tensión, el estrés y el ajetreo, pueden traer problemas de hipotensión arterial. Es necesario someterse a la relajación y disfrutar de momentos de paz y armonía, tal vez escuchando muy buena música.