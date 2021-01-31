Horóscopo de hoy Tauro domingo 31 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Los malos momentos están por pasar, bueno mejor dicho la solución a esos malos momentos. Sé que no estás viendo el fruto deseado a los esfuerzos, pero la vida a veces tiene estas cosas y no sucede lo que deseamos en el momento que lo queremos, es cuando tenemos que aprender.

Lo bueno de todo esto es que la tormenta va a ir aminorando, aunque aún quedan algunos coletazos de la misma, así que paciencia, que es la reina de la vida. Se termina enero con la Luna en Virgo que nos pide conectarnos con la naturaleza.