Horóscopo de hoy Tauro domingo 7 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Los astros te recuerdan las hermosas energías que corren a través de centros como la colina de Glastonbury (el chakra de corazón del mundo).

Si te has estado desplazando con mucha rapidez (física o emocionalmente), como consecuencia del estrés, tómate un momento para respirar y encontrar la quietud para conectar con la Madre Tierra, Gaia o Pacha Mama, como la nombres, que siempre está presente para sostenerte y ayudarte y, al igual que el amor incondicional de una madre, te dice quién eres de verdad, en toda tu belleza y pureza.

Canta "Many " tres veces para abrir tu conexión con el elemento de Tierra de tu interior.