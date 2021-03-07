Horóscopo de hoy Tauro domingo 7 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Este día los astros te sugieren, amorosamente, que necesitas un asentamiento inmediato.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Los astros te recuerdan las hermosas energías que corren a través de centros como la colina de Glastonbury (el chakra de corazón del mundo).
Si te has estado desplazando con mucha rapidez (física o emocionalmente), como consecuencia del estrés, tómate un momento para respirar y encontrar la quietud para conectar con la Madre Tierra, Gaia o Pacha Mama, como la nombres, que siempre está presente para sostenerte y ayudarte y, al igual que el amor incondicional de una madre, te dice quién eres de verdad, en toda tu belleza y pureza.
Canta "Many " tres veces para abrir tu conexión con el elemento de Tierra de tu interior.