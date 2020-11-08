Horóscopo de hoy Tauro domingo 8 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Te cuesta trabajo tener una vida estable en todos los sentidos. Te caracterizas por tu elegancia cautivante pero eres desordenado en tus relaciones. Esta Luna menguante te pide evitar el desorden y hacer limpieza al armario.

Antes de gastar más de lo que puedes, piénsalo bien e invierte en tu ser espiritual.

Saturno te va invitar a alejarte de las personas que solo te vienen con chismes de los demás, esas personas no suman nada interesante a tu vida, deja que se enrosquen y se vayan.

Tauro en el amor:

Tu vida amorosa da un giro de 180 grados de manera positiva. Las condiciones son perfectas para las propuestas hacia mayores compromisos, no sé, quizá te veremos cantando ¿y el anillo pa’ cuándo?

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!