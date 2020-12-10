Horóscopo de hoy Tauro jueves 10 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Deshazte de la ira, siéntete libre y sanado. No tienes que perdonar los errores, pero si perdonas a una persona, encontrarás paz. Tienes muchas emociones negativas, el arcángel Ariel te llama para limpiar tu alma.

Los ángeles comprenden que estos sentimientos pueden ser completamente justificados, pero te piden que veas el precio tan alto que estás pagando por acumular toda esta ira; deshazte de todo el dolor y la ira del pasado. Cuando te perdonas a ti mismo y a los demás, tu karma se limpia de la carga de los errores del pasado.

Amarás el amor en tu corazón y la ligereza de tu espíritu. Pide a Dios que te libere del dolor, la ira y la culpa y él removerá la carga de ti.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!