Horóscopo de hoy Tauro jueves 11 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Jueves de milagros con el Ángel del Grial, de la entrega y el protector del Santo Grial. Él actúa en lo oculto.

La entrega implica un don. Entregar algo, especialmente entregarnos a Dios, es un don divino del ángel del Santo Grial. La entrega conduce al éxito en todos los ámbitos de la vida. El Ángel del Santo Grial nos regala confianza en Dios, en la vida y en nosotros mismos.

La confianza y la entrega hacen andar la vida por una corriente y no dejan que el cáliz de amor divino se agote.

El cáliz de amor divino está rebosante. Nosotros mismos nos convertimos en cáliz de amor divino si no bloqueamos el amor y dejamos que fluya a través de nosotros hacia otros seres que necesitan de nuestra ayuda.

Hemos recibido suficientes dones divinos. Estamos concebidos como seres de la abundancia, que crean constantemente desde la fuente divina y traen alegría, sanación y redención. El ángel del Santo Grial nos lleva a nuestra esencia divina, que es amor, compasión y fuerza creadora.

Revelación del ángel del Santo Grial: ''Soy la entrega de Dios, yo soy''.

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