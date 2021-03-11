Horóscopo de hoy Tauro jueves 11 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: El árbol de la vida aporta un flujo abundante a tu vida en este precioso momento, y esa es la razón por la cual Uriel te ha elegido en este día.

El núcleo de toda la abundancia es la fuente. Cuando crees totalmente en el flujo de este néctar divino, el botín de Dios te responde de forma parecida. Desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros.

Llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo y pronuncia/canta: "Soy infinitamente abundante en espíritu, tengo una riqueza copiosa y mi caudal aumenta cada día".