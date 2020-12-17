Horóscopo de hoy Tauro jueves 17 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Hoy, los maestros ascendidos te hacen la pregunta: ¿En qué etapa estás y quién te ayuda? Los cambios tendrán lugar en la relación con tus amigos, intenta ser honesto contigo mismo y con los demás, aprecia el efecto curativo de la verdadera amistad.

Estás cambiando, no solo internamente, sino también tu vida social está cambiando y tu relación con amigos. Tal vez, estás preocupado porque ya no tienes intereses comunes con tus amigos, los cambios en tu relación con ellos son naturales.

Habla con Dios, con la ayuda de las oraciones que implican meditación y escuchar la intuición. Siempre deberías estar abierto a la comunicación, construye un puente para entender los corazones y las mentes de las personas, pide a Dios que desarrolle un nivel superior de comunicación contigo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!