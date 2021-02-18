Horóscopo de hoy Tauro jueves 18 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Recuerda felicitar a Piscis, iniciamos la temporada de la fe. La energía de Lao Tse es el mensaje que te corresponde.

Nos conduce a un estado de tranquilidad, relajación y paz interior. Nos ayuda a no juzgar a otras personas, a no alterarse por los acontecimientos, sino a aceptar los hechos y a decidir y actuar desde una paz interior, nos ayuda a ver las situaciones y a las personas tal y como son en realidad, sin tratar de proyectar en ellas nuestras propias circunstancias.

Nos permite quedarnos en el momento y a actuar desde ese momento o situación. Lao Tse nos lleva a una meditación profunda, a un estado de paz y de silencio interior, al momento y a la unión con la unidad.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!