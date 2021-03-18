Horóscopo de hoy Tauro jueves 18 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si tienes la suficiente confianza en ti mismo, podrás iluminar todo tu espíritu y tu alma.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles: El Serafín Sanador muestra al médico una solución eficaz ante una enfermedad, ofrece protección a todos los enfermos y es capaz de brindar su auxilio en el momento en que se presente una enfermedad. Luz y curación divina.
Aprende a sobrellevar las dificultades relacionadas con la salud, no doblegues tu fe porque lograrás la sanación. Solo tu firmeza y tu confianza te permitirán recibir la luz que iluminará tu alma y tu cuerpo y te traerá la salvación.