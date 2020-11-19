Horóscopo de hoy Tauro jueves 19 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Haniel es el Arcángel que te corresponde para este día de milagros, te inspira a posicionarte.

Es tiempo de plantearte dónde quieres estar, con quién y bajo qué norma; tú mismo debes de aterrizar y ubicarte en este presente.

Libera tu vida, pide al Universo más espacio para moverte en la comodidad emocional, laboral, mental y espiritual. Ubica en qué área de tu vida puedes estabilizarte, para que los cambios se noten en las demás áreas.

Las huestes angelicales te dicen: estoy viendo las alas de tu intención manifestarse, así que a trabajar esa fe.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!