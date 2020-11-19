Horóscopo de hoy Tauro jueves 19 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... El Arcángel Haniel te acompaña para inspirarte. Es momento de moverte para que se noten los cambios.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Haniel es el Arcángel que te corresponde para este día de milagros, te inspira a posicionarte.
Es tiempo de plantearte dónde quieres estar, con quién y bajo qué norma; tú mismo debes de aterrizar y ubicarte en este presente.
Libera tu vida, pide al Universo más espacio para moverte en la comodidad emocional, laboral, mental y espiritual. Ubica en qué área de tu vida puedes estabilizarte, para que los cambios se noten en las demás áreas.
Las huestes angelicales te dicen: estoy viendo las alas de tu intención manifestarse, así que a trabajar esa fe.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.