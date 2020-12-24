Horóscopo de hoy Tauro jueves 24 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El ritual para esta noche especial, te ayudará a abrirte caminos y a mejorar toda la energía a tu alrededor.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Este día es importante para ti, tu elemento tierra te invita a prender una vela marrón, el color está relacionado con la tierra y la naturaleza, renaciendo todos los años con la primavera, otorga energía positiva y abre caminos. Préndela en Nochebuena.
Tu ritual para esta noche, para lograr atraer energías positivas a tu vida y casa, es llevar una chaqueta o un vestido en tono verde oliva. Los zapatos de corte recto atraerán pasos firmes en tus decisiones y las acciones de la fecha. Si prefieres botas, está bien, pero que estén lustrosas y limpias.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.