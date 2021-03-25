Horóscopo de hoy Tauro jueves 25 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Camael; el ángel te protege hoy, te muestra la reconciliación y equilibrio. ¡Aprovecha su protección!
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Tu ángel Camael, está mostrando la reconciliación, a una persona equilibrada con mucha confianza en sí misma y capaz de valerse de cualquier medio con el solo fin de concretar sus propias metas.
Representa además, la ambigüedad. Si estás vibrando negativamente, determina a una persona con falta de honestidad.
Es el momento de aprovechar y desplegar abiertamente la confianza en ti mismo para llevar a cabo todo lo que te propones. Tienes la posibilidad de elegir los métodos de los cuales tendrás que valerte para conseguir tus objetivos, deberás elegir el camino correcto, puedes evitar mostrarte como deshonesto.