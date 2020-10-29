Horóscopo de hoy Tauro jueves 29 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Jueves de milagros, el Arcángel de la Libertad te dice: “Libérate de los condicionamientos”. La independencia es algo que se tiene que sentir en profundidad. Liberarse de los condicionamientos significa realizar un gran paso hacia delante en el camino de la independencia, significa también no permitir que nadie te diga lo que puedes o lo que tienes que hacer. A veces es bueno limitar tus iniciativas para no entrar en conflicto con los demás o con sus ideas con perjuicio, así podrás entrar en un proceso de renovación que, para ti, puede ser fundamental.

El Arcángel te invita a mantener el contacto con el segundo, el quinto y el séptimo chakra, si quieres evitar padecer malestares psicofísicos, que son la consecuencia de tu actual incomodidad.