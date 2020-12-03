Horóscopo de hoy Tauro jueves 3 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

El Ángel de la Transmutación está listo para ayudarte, ya que ha escuchado tus oraciones, y este día es de milagros.

Este ángel estará asistiéndote en procesos de cambios y transmutación personal. Este ser de luz facilita el trabajo intenso de regeneración interna, cambiando patrones, cortando lazos tóxicos y reinventándote.

Viejos hábitos y rutinas llegan a su fin con esta asistencia divina. Estarás más libre para dar la bienvenida a los tan ansiados cambios en tu vida.

Las palabras que te regala son: orden y claridad.

Agradece la guía recibida con una velita violeta.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!