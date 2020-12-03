Horóscopo de hoy Tauro jueves 3 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... En este jueves de milagros, Ángel de la Transmutación te apoya en tu proceso de metamorfosis personal.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
El Ángel de la Transmutación está listo para ayudarte, ya que ha escuchado tus oraciones, y este día es de milagros.
Este ángel estará asistiéndote en procesos de cambios y transmutación personal. Este ser de luz facilita el trabajo intenso de regeneración interna, cambiando patrones, cortando lazos tóxicos y reinventándote.
Viejos hábitos y rutinas llegan a su fin con esta asistencia divina. Estarás más libre para dar la bienvenida a los tan ansiados cambios en tu vida.
Las palabras que te regala son: orden y claridad.
Agradece la guía recibida con una velita violeta.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.