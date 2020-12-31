Horóscopo de hoy Tauro jueves 31 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Torito, si estás solo y andas en busca de compañía para el Año Nuevo, te sugiero la siguiente magia: consigue una pareja de novios, de las que se colocan en los pasteles de boda, los impregnas con aceite del noviazgo y luego los atas con cinta roja y los colocas en algún lugar sagrado para ti; les enciendes una vela amarilla (por el amor) y le pides a las diosas que, si te conviene, llegue a tu vida la persona que te hará feliz.

Tu baño espiritual para la buena suerte en el Año Nuevo consiste en mezclar en una vasija agua, menta, vino rosa, cerveza, vainilla, toronjiles y unas gotas del perfume de tu preferencia.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!