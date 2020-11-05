Horóscopo de hoy Tauro jueves 5 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Día para poner a prueba tu talón de Aquiles, la tolerancia; necesitas tranquilidad y paz; conéctate con la naturaleza.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Día para poner a prueba tu talón de Aquiles, la tolerancia; necesitas tranquilidad y paz. Date el tiempo para conectarte con la naturaleza, desde escuchar cantar a unos pajaritos hasta mirar las hojas caer, busca momentos de soledad para poder analizar lo que quieres sanar o lo que quieres en tu vida de ahora en adelante.
Es jueves de milagros y esta vez son las maravillosas hadas que te traen un mensaje para el alma; tu Hada del Ensueño sabe que eres una persona cautivadora pero necia, y que, cuando decides hacer algo, la necedad se convierte en perseverancia, ella te ofrece un espíritu hogareño y una fidelidad a toda prueba.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.